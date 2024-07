Résultat des législatives 2024 à Venelles : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à Venelles ? Dans la ville, 74,06% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 78,94% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,24% au premier tour, soit 5 779 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,24% au premier tour. Au deuxième tour, 50,31% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Venelles ?

17:29 - Élections législatives à Venelles : un éclairage démographique

La composition démographique et socio-économique de Venelles détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,97% et une densité de population de 406 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres, atteignant 33,44%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,04%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,13%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (48,29%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Venelles, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.