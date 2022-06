Résultat des législatives à Albitreccia - Election 2022 (20128) [PUBLIE]

12/06/22 21:15

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Albitreccia. Dans la 2ème circonscription de la Corse-du-Sud, les 1429 électeurs d'Albitreccia ont penché pour la candidature Divers droite. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Corse-du-Sud peut toujours évoluer si les électeurs des 75 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux d'Albitreccia. Le taux de participation parmi les habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 47%. Valérie Bozzi a réuni 33% des votes. François Filoni (Rassemblement National) et Paul-André Colombani (Régionaliste) ramassent 21% et 19% des votes.

Le président sortant avait obtenu 17,64% des voix à Albitreccia, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN cumulait 29,65% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,16% (contre 22%). Les mouvements nationaux des dernières semaines modifieront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%.

Les habitants d'Albitreccia avaient donné 11,16% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re étape de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,36% et 0% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 15,52% à Albitreccia pour ces légilsatives.

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30% des voix au premier tour à Albitreccia, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et Éric Zemmour avaient obtenu 18% et 17% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Albitreccia avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 64% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 36% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Quel candidat les habitants d'Albitreccia placeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?