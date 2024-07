Résultat des législatives 2024 à Lecci (20137) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Lecci ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections a fait une percée lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire au premier tour des législatives à Lecci. On trouvait un ticket Rassemblement National sur la première marche au premier tour, avec 34,81 % des bulletins. La gauche restait en retrait aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Valérie Bozzi (Divers droite) Divers droite qui l'emportait au second tour.

20:58 - 21 points grattés en 2 ans par le RN à Lecci Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. La progression du parti, qui se monte déjà à 21 points à Lecci entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Lecci ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives 2024 sera ainsi très commenté. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Lecci, dans ce scénario très différent de 2022 ? Avec 13,95% à Lecci, le RN était en revanche distancé par les 42,02% du binôme Divers droite au premier tour des législatives il y a deux ans. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Valérie Bozzi (Divers droite) au sommet localement, avec 60,41%, devant son adversaire Régionaliste à 39,59%.

20:05 - Déjà 34,81% pour le RN à Lecci aux élections législatives A en croire les ultimes projections établies depuis le premier tour, le Rassemblement national pourrait gagner pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes maintiendraient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales. Grâce à 34,81% des voix, François Filoni (Rassemblement National) a pris la tête à Lecci, le 30 juin au soir du 1er round des législatives. En seconde place, Paul-André Colombani (Régionaliste) glanait 26,2%. Valérie Bozzi (Divers droite) récupérait 26,08% des votants. C'est aussi François Filoni qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 35,1%, devant Paul-André Colombani avec 26,45% et Valérie Bozzi avec 16,85%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Lecci ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Dimanche dernier, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Lecci a atteint 67,39%, surpassant de 18 points celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 298 personnes en âge de voter à Lecci, 49,61% avaient en effet pris part au scrutin, contre une participation de 40,26% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Lecci lors de la deuxième étape des législatives ? L'une des clés du scrutin législatif est incontestablement l'ampleur de la participation. La participation au premier tour des législatives 2024 à Lecci s'élevait à 67,39%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 48,58% au premier tour. Au deuxième tour, 53,46% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 67,03% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux de participation de 67,45% au premier tour, ce qui représentait 862 personnes.

17:29 - Lecci : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quelle influence les électeurs de Lecci exercent-ils sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,69%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (55,83%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (25,11%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 618 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,96% et d'une population immigrée de 11,96% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 73,2%, comme à Lecci, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.