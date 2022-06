Résultat des législatives à Alfortville - Election 2022 (94140) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Alfortville

Le résultat des élections législatives 2022 à Alfortville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Val-de-Marne

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Val-de-Marne

Le résultat de la législative à Alfortville est tombé. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les citoyens inscrits dans la 9ème circonscription du Val-de-Marne habitant à Alfortville. Isabelle Santiago a amassé 50% des votes. Jonathan Rosenblum (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Wenqi Cui (Rassemblement National) la suivent grâce à dans l'ordre 21% et 10% des suffrages. La participation parmi les citoyens enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 47%, ce qui représente 11 564 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Alfortville Isabelle Santiago Nouvelle union populaire écologique et sociale - 50,08% Jonathan Rosenblum Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 21,27% Wenqi Cui Rassemblement National - 10,09% Simone Benouadah Reconquête ! - 3,61% Michèle Bonhomme-Afflatet Les Républicains - 3,42% Christophe Jaubert Ecologistes - 3,31% Abdallah Benbetka Ecologistes - 2,74% Emmanuel Ollivier Ecologistes - 2,07% Sandrine Ruchot Divers extrême gauche - 1,30% Lufian Ndongala Divers - 1,14% Véronique Ducandas Divers extrême gauche - 0,50% Monia Mahmoudi Divers - 0,32% Ethan Gary Droite souverainiste - 0,15% Participation au scrutin Circonscription Alfortville Taux de participation - 47,49% Taux d'abstention - 52,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,77% Nombre de votants - 11 564

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Alfortville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:50 - Sur qui vont converger les voix de gauche à Alfortville ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Alfortville. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,56% et 2,07% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 45,03% pour le bloc de gauche dans la commune. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Alfortville ? Les dynamiques nationales des dernières heures se répéteront probablement à Alfortville dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Alfortville cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 37,4% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 24,72%, puis Marine Le Pen à 12,84% et Éric Zemmour à 6,8%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Alfortville ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'abstention à Alfortville. Les incertitudes liées à un retour à la hausse de la pandémie de covid-19 seraient notamment capables de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Alfortville. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 71,23% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,49% au premier tour, c'est-à-dire 18 552 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Alfortville ? Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? Cinq ans auparavant, au moment des législatives, sur les 24 096 personnes en âge de voter à Alfortville, 49,19% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 45,89% pour le tour deux. Les élections législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Des horaires prolongés pour ces législatives à Alfortville 13 candidats s'affrontent dans l'unique circonscription d'Alfortville aujourd'hui, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau de candidatures au-dessus de celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Et les 23940 votants de la commune auront jusqu'à 20 heures pour se diriger vers les 26 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de cette 1re manche.

