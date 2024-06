Résultat des législatives à Vitry-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Vitry-sur-Seine ? Une autre incertitude qui accompagne ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,48% à Vitry-sur-Seine. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 57% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vitry-sur-Seine, la Nupes avait par ailleurs enregistré 48,79% des votes au total sur les 2 circonscriptions de la ville. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Vitry-sur-Seine ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Les intentions de vote dessinent des candidats du RN à environ 33% des voix dans le pays ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points de plus que son résultat des dernières législatives. Logiquement, cette dynamique doit l'amener à 26% à Vitry-sur-Seine, soit 15 points de plus également que ses 11,12% de 2022 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Ce qui devrait calmer les analyses les plus farfelues.

15:31 - Vitry-sur-Seine pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Avec un score de 16,72% en effet, Jordan Bardella a été devancé à l'issue des élections européennes 2024 à Vitry-sur-Seine par la liste portée par Manon Aubry avec 34,13%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Vitry-sur-Seine lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 45,3% et Emmanuel Macron avec 22,86% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Vitry-sur-Seine. Marine Le Pen ne s'arrogeait alors que 12,1%. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron terminant à 74,07% contre 25,93% pour Le Pen.

12:32 - À Vitry-sur-Seine, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? La fraction d'électeurs de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections 2024 au niveau local. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Vitry-sur-Seine il y a deux ans, lors des législatives, avec 11,12% au premier tour, contre 48,79% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Dynamique électorale à Vitry-sur-Seine : une analyse socio-démographique A la mi-journée des élections législatives, Vitry-sur-Seine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 96 205 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 7 508 entreprises attestent une économie florissante. Dans la commune, 20,95% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,43% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 22 955 résidents étrangers, soit 24,00% de la population, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2300,31 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,12%, annonçant une situation économique tendue. À Vitry-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Vitry-sur-Seine Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? A l'occasion des précédentes européennes, 58,21% des personnes aptes à participer à une élection à Vitry-sur-Seine avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 60,81% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,07% au premier tour. Au second tour, 62,83% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Vitry-sur-Seine ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour.