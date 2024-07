Résultat des législatives 2024 à Maisons-Alfort : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Maisons-Alfort et législatives : démographie, économie et choix électoraux

En pleine campagne électorale législative, Maisons-Alfort est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 32,87% de cadres supérieurs pour 58 068 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 4 884 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (62,18%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Maisons-Alfort accueille une communauté diversifiée, avec ses 5 614 résidents étrangers, soit 9,74% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 3116,04 €/mois, la ville désire plus de prospérité. À Maisons-Alfort, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.