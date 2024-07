Résultat des législatives 2024 à Saint-Maurice : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Maurice, l'une des clés du scrutin législatif est immanquablement l'étendue de la participation. Les résidents de Saint-Maurice ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 70,11%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,76% au premier tour et 50,78% au deuxième tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 71,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,84% au premier tour, ce qui représentait 6 422 personnes. La question des retraites et l'insécurité pourraient impacter le taux de participation à Saint-Maurice.

17:29 - Saint-Maurice : quand les données démographiques façonnent les urnes

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Maurice émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 35,08% de cadres pour 14 603 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 420 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 787 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 18,66% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Saint-Maurice forme une communauté diversifiée, avec ses 1 436 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,33%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3416,57 euros par mois. Saint-Maurice incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.