Résultat des législatives à Allouagne - Election 2022 (62157) [PUBLIE]

13/06/22 01:44

Résultat des législatives 2022 à Allouagne

Le résultat des élections législatives 2022 à Allouagne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Le résultat de l'élection législative à Allouagne est publié. Caroline Parmentier a raflé 37% des suffrages dans la ville. En deuxième position, Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 19% des votes. Quant à elle, Amandine Bonifacio (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 18% des votes. Les citoyens des 31 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux d'Allouagne ? Le taux d'abstention parmi les citoyens inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais s'établit à 55%, ce qui représente 1 318 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Allouagne Caroline Parmentier Rassemblement National 30,72% 37,14% Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,91% 19,05% Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,99% 17,52% Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants 9,63% 4,67% Stéphane Saint-André Divers gauche 7,75% 10,48% Fanny Judek Reconquête ! 2,74% 2,00% Abdellah Baïk Ecologistes 2,06% 1,24% Matthieu Pinchon Divers droite 1,84% 1,33% Corinne Martin Ecologistes 1,72% 2,29% Charlotte Matton Droite souverainiste 1,72% 1,52% Jacques Delaire Divers extrême droite 1,02% 0,86% Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche 0,82% 1,14% Julien Guaquier Divers 0,52% 0,38% Valentin Brasseur Divers 0,45% 0,29% Zaïna Fellaha Divers 0,13% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Allouagne Taux de participation 48,15% 44,90% Taux d'abstention 51,85% 55,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 0,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 1,30% Nombre de votants 38 578 1 074

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Allouagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Allouagne ? Les votants d'Allouagne avaient apporté 14,88% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,6% et 1,19% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 18,67% à Allouagne pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Allouagne ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages vendredi soir. Pendant ce temps, le RN a passé la barre des 19%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Allouagne ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Allouagne, Marine Le Pen glanait la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 40,24% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 23,09%, puis, avec 14,88%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,32%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. 14:30 - À Allouagne, le chiffre clé de ces élections législatives 2022 reste la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Allouagne ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie est de nature à inciter les électeurs d'Allouagne à rester chez eux. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 76,73% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 74,9% au premier tour, c'est-à-dire 1 796 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Allouagne, les chiffres de l'abstention aux élections législatives 2022 seront un élément essentiel Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 56,08% au premier tour au niveau d'Allouagne. L'abstention était de 51,12% au tour deux. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Allouagne Pour ces nouvelles élections à Allouagne, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Ce sont 15 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Législatives 2022 à Allouagne : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 40% des votes au premier tour à Allouagne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 23% et 15% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Allouagne avec 62% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 38% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Allouagne (62157) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.