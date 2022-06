Résultat de la législative à Amilly : en direct

17:11 - Les études sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Amilly ?

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Amilly dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Amilly cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,9% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 27,64%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,09% et Éric Zemmour à 6,62%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche un peu moins de 28% des votants au niveau national, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.