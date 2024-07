Résultat des législatives 2024 à Château-Renard (45220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un vote de gauche entre 11% et 14,43% à Château-Renard pour ces législatives Le Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué les esprits lors des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Château-Renard, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,43% des votes dans la commune. Un chiffre qui est pourtant resté stable en comparaison des 14,38% de la Nupes au premier tour en 2022. On découvrira ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 34,41% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 24 points à Château-Renard L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau national, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 24 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives positives pour le RN il y a deux ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de ces élections des députés 2024, localement, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Château-Renard ? Le RN arrivait également en pôle position à Château-Renard lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, c'est Thomas Ménagé qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 32,45%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 65,59%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,41%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Thomas Ménagé (Rassemblement National) a accumulé 56,4% des votes à Château-Renard dimanche 30 juin dernier, lors du 1er tour des législatives. En 2e place, Bruno Nottin (Nouveau Front populaire) décrochait 14,43%. Mélusine Harlé (Ensemble !) obtenait 13,51% des votants. Thomas Ménagé était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Loiret dans son ensemble, avec cette fois 49,65%, devant Bruno Nottin avec 21,14% et Mélusine Harlé avec 15,02%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Château-Renard ? Au fil des consultations politiques passées, les 2 134 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Château-Renard, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 a atteint 36,03%, moins élevé de 14 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention atteignait en effet 50,22% dans la commune de Château-Renard. L'abstention était de 48,16% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Château-Renard ? Le niveau de participation est incontestablement l'un des critères cruciaux des élections législatives. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 36,03%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,92% au premier tour. Au deuxième tour, 51,97% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 27,5% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 29,93% au premier tour. Le rejet de la politique en place pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Château-Renard.

17:29 - Élections à Château-Renard : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Château-Renard, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 103 habitants répartis dans 1 364 logements, cette localité présente une densité de 55 habitants/km². Ses 184 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 611 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (63,78%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 38,49% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 428 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 20,0%, révélant une situation économique tendue. À Château-Renard, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux défis français.