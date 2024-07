Résultat des législatives 2024 à Montargis : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ce scrutin législatif est la participation. Dans l'agglomération, dimanche, 42% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 283 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 32,05% étaient restés chez eux. L'abstention était de 33,64% au deuxième tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,59% au premier tour. Au second tour, 55,46% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Montargis

Comment la population de Montargis peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 26,81% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 3195 hab par km² et 41,85% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2014,47 € par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population immigrée de 18,89% et d'une population étrangère de 16,76% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Montargis mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,81% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.