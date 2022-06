Résultat de la législative à Annezin : en direct

12/06/22 11:05

L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Annezin et il reste encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 15 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Quel postulant à l'hémicycle placeront en première position des résultats des législatives les électeurs demeurant à Annezin à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 40,8% des voix au premier tour à Annezin. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,2% et 15,8% des votes. Le choix des administrés d'Annezin était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (59,7% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 40,3% des votes. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?