En direct

18:43 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Argenteuil ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Argenteuil. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,56% et 0,97% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 53,42% à Argenteuil pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Argenteuil ? Avec 49,89% des votes exprimés, au premier tour à Argenteuil, Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait deuxième à 21,13%, devançant Marine Le Pen à 12,57% et Éric Zemmour à 4,42%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront sans doute la donne à Argenteuil, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Argenteuil ? À Argenteuil, l'un des critères importants des législatives sera incontestablement le taux de participation. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des ménages pourraient inciter les habitants d'Argenteuil (95100) à rester chez eux. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 38,24% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 29,78% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Argenteuil ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? En 2017, au moment des élections législatives, 53 858 inscrits sur les listes électorales d'Argenteuil avaient pris part au vote au premier tour (soit 39,66%). Le taux de participation était de 34,9% pour le second round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.