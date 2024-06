Résultat des législatives à Bezons : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Bezons, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Une autre incertitude qui accompagne ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,16% à Bezons. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 40,68% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,92% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,43% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 54% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement à Bezons, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 45,05% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Bezons compte parmi les rares communes où le Rassemblement national na pas progressé ces 5 dernières années Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… À Bezons, on remarque que le RN n'a pas progressé lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,05% à l'issue du précédent rendez-vous européen et 19,88% le 9 juin dernier. Cette situation contraste avec ce qui est apparu de manière flagrante sur la France entière, avec environ 8 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin du 9 juin.

15:31 - Bezons à contre-courant lors des élections du 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ce nouveau scrutin. Manon Aubry l'a en effet emporté à Bezons lors des européennes 2024, avec 40,68%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 19,88% des bulletins.

14:32 - 45,61% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Bezons C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Bezons avait accordé à Marine Le Pen 15,04% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé cette fois la patronne du Rassemblement national avec respectivement 45,61% et 22,52% des suffrages. Et La cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,28% contre 70,72%.

12:32 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Bezons ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Bezons en 2022, lors des élections du Parlement, avec 13,38% au premier tour, contre 45,05% pour Paul Vannier (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Bezons étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Val-d'Oise. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Paul Vannier (Nupes) pour le leadership localement.

11:02 - Les enjeux locaux de Bezons : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Bezons est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 32 017 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 746 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 22,06% des résidents sont des enfants, et 4,47% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 6 734 résidents étrangers, Bezons est un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 49,31% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1416,97 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Bezons, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Bezons ? L'observation des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Au moment des européennes de début juin, 57,19% des personnes aptes à participer à une élection à Bezons avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 61,94% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 64,33% au premier tour et seulement 63,82% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bezons ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.