Résultat des législatives 2024 à Colombes : les premiers chiffres du 2e tour

19:30 - Etude comparative de l'abstention à Colombes aux dernières élections Au fil des précédents scrutins électoraux, les 89 421 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 69,03% des électeurs de Colombes ont voté lors du premier tour des législatives 2024, un chiffre supérieur de 17 points à celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 52,43% des inscrits sur les listes électorales de Colombes avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 49,47% il y a 5 ans. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Colombes lors du 2e tour des législatives ? L'un des facteurs principaux des législatives est incontestablement le taux de participation. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Colombes s'élevait à 30,97%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,4% au premier tour et 51,47% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 23,23% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 30,1% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit militaire entre la Palestine et Israël, seraient en mesure d'impacter la participation à Colombes (92700).

17:29 - Démographie et politique à Colombes, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale législative, Colombes se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 31,27% de cadres pour 88 870 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 7 769 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (43,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 14 078 personnes (16,22%) apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,55%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 590 € par an. À Colombes, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.