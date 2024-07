Résultat des législatives 2024 à Sannois : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Sannois : une analyse socio-démographique

Quelle influence la population de Sannois exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,02% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (26,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 7 496 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,46% et d'une population immigrée de 19,68% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,17% à Sannois, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.