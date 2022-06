Résultat de la législative à Armentières : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Armentières dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Armentières sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Armentières ? La majorité a vu son résultat chuter tout près de de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Armentières ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 23,07% des voix à Armentières, à la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen se hissait à 28,87% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 25,39% (contre 22%). 14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Armentières ? La participation sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Armentières. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 17 383 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 35,3% étaient restés chez eux, contre une abstention de 35,06% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible d'éloigner les électeurs d'Armentières des urnes. 11:30 - Le score de l'abstention lors des législatives 2022, un élément essentiel à Armentières ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 43,06% au premier tour dans la commune à Armentières. Le taux de participation était de 37,43% au second tour. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Quelques données clés pour les élections à Armentières Les éléments clés de ces élections législatives à Armentières sont limpides : la cité ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un chiffre dans la moyenne du reste du pays. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour optimiser la part d'inscrits mobilisés.

Résultat des élections législatives 2022 à Armentières

Les élections législatives 2022 auront lieu à Armentières comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Laurent Pietraszewski Ensemble ! (Majorité présidentielle) Priscilla Cherpin Ecologistes Michel Plouy Les Républicains Sophie Goudenhooft Ecologistes Carole Bailleul Divers extrême gauche Maxime Moulin Rassemblement National Eddy Casterman Reconquête ! Pascal Gollet Muret Droite souverainiste Sebastien Fiey Divers droite Roger Vicot Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Armentières : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales d'Armentières reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 28.9% des voix au premier tour à Armentières. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25.4% et 23.1% des suffrages. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 51.2% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48.8% des votes. Les citoyens de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?