Résultat des législatives à Lille : les résultats dévoilés EN DIRECT

19:30 - La participation analysée dans le détail à Lille

En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette agglomération lors des scrutins électoraux antérieurs ? Comme spécifié dans le précédent post, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives à Lille a atteint 32,19%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 121 970 inscrits sur les listes électorales à Lille, 46,15% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 54,18% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.