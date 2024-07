Résultat des législatives 2024 à Prémesques (59840) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

Que vont trancher les supporters de gauche à Prémesques ? Une autre interrogation de ces élections est celle du résultat de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire au premier tour. L'ensemble a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,76% des suffrages à Prémesques. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 20,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Jusqu'où peut aller le Rassemblement au 2e tour des législatives à Prémesques ? Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du RN se montre déjà puissante à Prémesques entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (18,17%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,62%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisamment pour prévoir une implantation solide du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Revenir sur l'entre-deux tours de 2022 semble aussi logique au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Il y a deux ans à Prémesques, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 34,54% pour Laurent Pietraszewski (LREM), Prémesques étant déjà partie intégrante de la 11ème circonscription du Nord. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM (61,71% contre 38,29% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Laurent Pietraszewski remportait donc ce scrutin sur place.

Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Prémesques Le 30 juin 2024, les habitants de Prémesques ont placé en tête Ingrid Brulant-Fortin (Majorité présidentielle), qui a obtenu 44,48% des voix. En deuxième position, Maxime Moulin (Rassemblement National) récupérait 31,62%. De son côté, Roger Vicot (Front populaire) glanait 22,76% des votants. C'est en revanche Roger Vicot qui devançait ses adversaires, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 38,49% devant Maxime Moulin avec 31,47% et Ingrid Brulant-Fortin avec 27,94%.

Prémesques : forte participation aux élections législatives 2024 L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Les données montrent une participation de 75,89% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Prémesques, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 567 inscrits sur les listes électorales à Prémesques, 62,99% avaient effectivement participé à l'élection, contre une participation de 61,98% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

Les chiffres de l'abstention lors du 2e tour des législatives, un élément essentiel à Prémesques ? À Prémesques, l'abstention constitue indéniablement l'une des clés des législatives 2024. Le pourcentage de participation à Prémesques pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 75,89%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 56,14% au premier tour et 57,03% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Prémesques ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 84,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 82,51% au premier tour, c'est-à-dire 1 302 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national pourraient en effet impacter le taux de participation à Prémesques (59840).

Prémesques aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Prémesques, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 30,87% de cadres supérieurs pour 2 060 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 143 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,07% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,64%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 3027,13 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Prémesques, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.