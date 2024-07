Résultat des législatives 2024 à la Chapelle-d'Armentières : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:28 - La participation inspectée dans le détail à la Chapelle-d'Armentières Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. À la Chapelle-d'Armentières, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 a atteint 67,16%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 6 368 personnes en âge de voter à la Chapelle-d'Armentières, 53,06% avaient en effet participé au vote. Le taux de participation était de 51,39% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - 67,16% de participation lors du premier round des législatives à la Chapelle-d'Armentières À la Chapelle-d'Armentières, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à la Chapelle-d'Armentières s'élevait à 32,84%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 272 personnes en âge de voter au sein de la commune, 25,06% étaient restées chez elles. L'abstention était de 25,12% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,45% au premier tour et 54,42% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à la Chapelle-d'Armentières ? Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à la Chapelle-d'Armentières ?

17:29 - Les données démographiques de la Chapelle-d'Armentières révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, La Chapelle-d'Armentières regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 719 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 465 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 744 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (86,03%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 260 résidents étrangers, représentant 3,00% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 39,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 232,26 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. La Chapelle-d'Armentières manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.