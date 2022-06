Résultat de la législative à Arnouville : en direct

12/06/22 10:57

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 34% des voix au premier tour à Arnouville. Celui qui fit office de 3e homme lors de la dernière élection avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22% et 20% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à franchir le premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 57% des voix face à Marine Le Pen (43%). Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Quel postulant à l'hémicycle mettront en première place des résultats des législatives en 2022 les 14 409 personnes habitant à Arnouville à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?