Résultat des législatives 2024 à Sarcelles : les premiers chiffres du 2e tour

Au fil des élections précédentes, les 58 664 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, 44,29% des électeurs de Sarcelles ne se sont pas déplacés au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 27 371 inscrits sur les listes électorales à Sarcelles, 63,45% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 69,27% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

17:29 - Dynamique électorale à Sarcelles : une analyse socio-démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Sarcelles est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 58 424 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 6 453 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (59,81%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Sarcelles accueille une communauté diversifiée, avec ses 14 204 résidents étrangers, soit 24,29% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 705 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 21,14%, révélant une situation économique tendue. À Sarcelles, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.