Résultat des législatives à Villiers-le-Bel : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel score pour le Front populaire à la fin de ces législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Villiers-le-Bel, le binôme Nupes avait en effet réuni 46,05% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de la majorité dans les intentions de vote ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 6,44% à Villiers-le-Bel pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 55% sur place.

18:42 - Le RN n'a pas gagné de terrain à Villiers-le-Bel ces dernières années Alors que retenir de cette avalanche de chiffres ? À Villiers-le-Bel, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 21,26% au terme du précédent vote européen et 20,95% le 9 juin dernier. Cette situation contraste avec ce que l'on a vu avec stupeur au niveau de la France, avec près de huit points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Villiers-le-Bel fait exception lors des européennes Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc encore plus avisé au moment d'observer le scrutin de ces législatives. La liste de Jordan Bardella n'a terminé que deuxième en effet aux élections du Parlement européen il y a quelques jours à Villiers-le-Bel, la liste de Manon Aubry confisquant la première place avec 46,22%, contre 20,95% pour le RN.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Villiers-le-Bel lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était largement distancée à Villiers-le-Bel au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 14,2% contre 18,34% pour Emmanuel Macron et 54,8% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,76% devant Marine Le Pen (32,24%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Villiers-le-Bel ? Lors des législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Villiers-le-Bel, grattant 10,98% des votes sur place, contre 46,05% pour Carlos Martens Bilongo (Nupes). Villiers-le-Bel choisira d'ailleurs Carlos Martens Bilongo au second tour, finalement en tête localement avec 65,59%.

11:02 - Villiers-le-Bel : quand les données démographiques façonnent les urnes À Villiers-le-Bel, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec un pourcentage de 46% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 20,01%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (32,34%) met en avant le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 1875,84 euros par mois peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 25,47% et d'une population immigrée de 34,79% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,38% à Villiers-le-Bel, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.

09:32 - La participation aux législatives à Villiers-le-Bel (95400) L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 13 229 inscrits sur les listes électorales de Villiers-le-Bel avaient participé au vote (soit 39,88%), à comparer avec un taux de participation de 33,46% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 34,41% au premier tour et seulement 35,98% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 12 401 personnes en âge de voter au sein de la ville, 67,64% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 58,93% au deuxième tour, ce qui représentait 7 315 personnes.