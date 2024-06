Résultat des législatives à Garges-lès-Gonesse : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Garges-lès-Gonesse, qui va profiter du score de la Nupes ? La Nupes étant déjà morte, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 3,62% à Garges-lès-Gonesse le 9 juin. Mais ce sont 61% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (56,55%), de Marie Toussaint (1,74%) ou encore de Léon Deffontaine (1,66%). Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Garges-lès-Gonesse, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 38,09% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 62% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN n'a rien gagné de plus à Garges-lès-Gonesse Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. À Garges-lès-Gonesse, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,09% à l'issue du précédent scrutin européen et 16,12% le 9 juin dernier. Cette situation contraste avec ce qui est sorti des urnes au niveau du pays, avec environ huit points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin du 9 juin.

15:31 - Garges-lès-Gonesse à contre-courant lors des européennes Regarder quelques jours en arrière semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Même si tous les territoires ne sont pas concernés au même niveau. La liste de Bardella n'a fini que deuxième en effet lors des élections européennes il y a quelques jours à Garges-lès-Gonesse, la liste de Manon Aubry s'arrogeant la première place avec 56,55%, contre 16,12% pour le RN.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Garges-lès-Gonesse lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Point à retenir : le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans à Garges-lès-Gonesse que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait engrangé 10,42% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 62,06%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 16,77% et Marine Le Pen avec 10,42%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,92% contre 74,08%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Garges-lès-Gonesse Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Garges-lès-Gonesse, grappillant 9,33% des votes sur place, contre 38,09% pour Carlos Martens Bilongo (LFI-PS-PC-EELV). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Carlos Martens Bilongo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) finalement en tête localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Garges-lès-Gonesse et leurs implications électorales En pleine campagne électorale législative, Garges-lès-Gonesse est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 42 841 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 3 411 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,44%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 12 600 résidents étrangers, Garges-lès-Gonesse est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1858,23 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,6%, synonyme d'une situation économique précaire. À Garges-lès-Gonesse, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives sont lancées à Garges-lès-Gonesse : scrutin en cours Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Garges-lès-Gonesse, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 71,02% au premier tour et seulement 68,98% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 35,86% des votants de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 45,18% au deuxième tour.