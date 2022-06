Résultat de la législative à Arras : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Arras dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Arras sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - À Arras, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Lors de la dernière élection présidentielle, à Arras, Emmanuel Macron achevait la course en première position avec 29,48% des voix, devant Marine Le Pen à 24,03%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième à 22,86% et Éric Zemmour à 5,56%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront peut-être chambouler ce décor lors des législatives dans la cité dimanche. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - À Arras, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? À Arras, l'abstention sera incontestablement l'une des clés des législatives 2022. L'inflation pourrait potentiellement favoriser le taux d'abstention à Arras. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 29,81% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 29,66% au premier tour. En proportion, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Arras ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? En 2017, lors des élections législatives, 26 329 personnes habilitées à participer à une élection à Arras avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 48,43%). La participation était de 42,76% pour le round numéro deux. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 19 heures à Arras pour ces législatives 2022 13 candidats s'affrontent dans la seule circonscription d'Arras ce 12 juin 2022, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants élevé comparé à celui des autres circonscriptions. Les 26719 votants de la cité auront jusqu'à 19 heures pour se rendre dans le bureau de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Arras

Les élections législatives 2022 auront lieu à Arras comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Emmanuelle Lapouille Les Républicains Alban Heusèle Rassemblement National Morgane Rengard Nouvelle union populaire écologique et sociale Béatrice Bouffart Divers extrême gauche Véronique Loir Droite souverainiste Isabelle Georget Reconquête ! Sébastien Peugnet Divers Nathalie Zayonnet Ecologistes Bruno Ladsous Ecologistes Philippe La Grange Parti radical de gauche Pauline Nayet Divers gauche Arnaud Kosbur Divers Jacqueline Maquet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Arras : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29.5% des suffrages au premier tour à Arras. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.0% et 22.9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Arras gratifié de 59.0% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41.0% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour remporter une majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout en France, les 42 341 électeurs d'Arras seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature iront-ils ?