Résultat des législatives 2024 à Ablain-Saint-Nazaire (62153) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Ablain-Saint-Nazaire, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le décompte de voix apparaît comme conséquent : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Ablain-Saint-Nazaire, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,38% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 20,88% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Qui pourra vaincre le Rassemblement national à Ablain-Saint-Nazaire ? Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du RN se montre déjà puissante à Ablain-Saint-Nazaire entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (27,18%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (40,6%), de l'ordre de 13 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges donnant au RN une progression de près de 150 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique suivait la même logique qu'aux européennes, avec une bascule dans les reports de voix.

20:29 - Quel score final à Ablain-Saint-Nazaire pour la majorité ce dimanche ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections législatives au niveau local. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Les législatives avaient déjà donné un joli score pour le Rassemblement national à l'époque à Ablain-Saint-Nazaire. Dans la commune, c'est Alban Heusèle qui démarrait en pôle position au premier tour avec 27,18%. Jacqueline Maquet (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,68%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,32%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens d'Ablain-Saint-Nazaire ont préféré Alban Heusèle (Rassemblement National), qui a raflé 40,6% des voix. Un score qui lui a permis de précéder Agnès Pannier-Runacher (Ensemble !) et Alexandre Cousin (Front populaire) avec respectivement 26% et 19,38% des votants. Alban Heusèle était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais dans son ensemble, avec cette fois 37,31%, devant Agnès Pannier-Runacher avec 21,54% et Alexandre Cousin avec 20,12%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Ablain-Saint-Nazaire : un record par rapport au scrutin européen ? L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Le 1er tour des législatives 2024 à Ablain-Saint-Nazaire a connu un pourcentage d'abstention de 28,17%, plus bas de 12 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 40,65% des personnes habilitées à voter à Ablain-Saint-Nazaire avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 37,42% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Ablain-Saint-Nazaire, l'abstention va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Ablain-Saint-Nazaire, qu'en est-il de la participation ? Ablain-Saint-Nazaire a enregistré une participation de 71,83%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 454 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,98% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 81,9% au deuxième tour, soit 1 190 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,00% au premier tour. Au deuxième tour, 51,93% des votants ont exercé leur droit de vote. Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Ablain-Saint-Nazaire ?

17:29 - Ablain-Saint-Nazaire : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Ablain-Saint-Nazaire, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 939 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 69 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 071 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,9%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 37,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 43,33% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 293,18 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Ablain-Saint-Nazaire affirme l'attachement des habitants aux idées de la France.