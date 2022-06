Résultat des législatives à Aubagne - Election 2022 (13400) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Aubagne

Le résultat des élections législatives 2022 à Aubagne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Bouches-du-Rhône

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Aubagne. Au niveau de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône, les 33659 citoyens d'Aubagne ont jeté leur dévolu sur le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Lucas Trottmann a engrangé 26% des votes. Joëlle Mélin (Rassemblement National) glane 24% des suffrages. A la troisième place, Bertrand Mas-Fraissinet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 17% des votes. Le niveau de la participation parmi les citoyens enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 44%. Les citoyens des 8 autres communes appartenant à la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône voteront-ils comme ceux d'Aubagne ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aubagne Lucas Trottmann Nouvelle union populaire écologique et sociale - 25,66% Joëlle Mélin Rassemblement National - 24,40% Bertrand Mas-Fraissinet Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 17,34% Roland Giberti Les Républicains - 12,49% Laurence Leguem Reconquête ! - 5,66% Giovanni Schipani Divers droite - 5,59% Simon Lachique Ecologistes - 2,00% Rebia Benarioua Divers gauche - 1,46% Hélène Knezevic Droite souverainiste - 1,28% Daniel Combo Ecologistes - 1,09% Amélie Bregeon Divers centre - 0,90% Jean Reynaud Régionaliste - 0,82% François Otchakovsky Divers extrême gauche - 0,75% Coralie Raynaud Divers extrême gauche - 0,34% Aurélien Michel Divers - 0,22% Participation au scrutin Circonscription Aubagne Taux de participation - 44,17% Taux d'abstention - 55,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,50% Nombre de votants - 14 868

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aubagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Aubagne ? Dans les 37 bureaux de vote d'Aubagne, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait enregistré 24,07% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,9% et 1% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 28,97% à Aubagne pour ce premier tour. 16:30 - À Aubagne, des sondages aussi convaincants qu'en France ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Aubagne. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or le président-candidat avait obtenu 20,34% des voix à Aubagne, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du Front national accumulait 28,72% des suffrages contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 24,07% (contre 22%). 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Aubagne ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Aubagne, qu'en sera-t-il de la participation ? Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 29,62% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 27,66% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Aubagne ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des résultats des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des élections législatives de 2017, sur les 32 700 inscrits sur les listes électorales à Aubagne, 45,91% avaient participé à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 38,69% au round deux. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Aubagne ? Au cas où vous avez encore des doutes concernant les 15 prétendants au 1er tour dans l'unique circonscription d'Aubagne, prenez le temps de réfléchir. Les bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Aubagne : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 28,72% des suffrages au premier tour à Aubagne, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et le fondateur de La République En Marche avaient obtenu 24,07% et 20,34% des suffrages. Le choix des votants d'Aubagne était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (52,51% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47,49% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Comme partout dans le pays, les 47 659 habitants d'Aubagne (13) seront incités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.