Résultat des législatives 2024 à Roquevaire : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention constitue incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Le taux d'abstention à Roquevaire lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 26,79%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,65% au premier tour et 50,12% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,18% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,35% au deuxième tour.

17:29 - Les défis socio-économiques de Roquevaire et leurs implications électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Roquevaire regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 673 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 977 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,73%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 184 personnes (2,15%) apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,23%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2657,87 euros/mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Roquevaire démontre l'attachement des habitants aux ambitions de la France.