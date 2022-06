Résultat des législatives à Aubervilliers - Election 2022 (93300) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Aubervilliers

Le résultat des élections législatives 2022 à Aubervilliers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Le résultat du premier round de l' élection législative à Aubervilliers a été publié par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 6ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, les citoyens d'Aubervilliers ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au niveau de l'agglomération, Bastien Lachaud a enregistré 54% des suffrages. Il devance Yasmina Baziz (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Françoise Trova (Rassemblement National) qui captent 14% et 8% des suffrages. Le niveau de la participation représente 33% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (10 209 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aubervilliers Bastien Lachaud Nouvelle union populaire écologique et sociale 56,61% 53,52% Yasmina Baziz Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,12% 14,12% Françoise Trova Rassemblement National 7,01% 8,26% Nabila Djebbari Divers gauche 5,52% 5,64% Kourtoum Sackho Union des Démocrates et des Indépendants 5,18% 7,67% Noélie Beugré Reconquête ! 2,48% 2,41% Nathalie Arthaud Divers extrême gauche 2,38% 2,29% Aïcha Bourak Divers 1,69% 1,62% Soumia Achfaa Parti radical de gauche 1,45% 1,72% Ali Zerouali Divers 1,04% 1,29% Aymane Mabiala Divers 0,96% 0,77% Patrick Champion Divers extrême gauche 0,57% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Aubervilliers Taux de participation 39,81% 33,23% Taux d'abstention 60,19% 66,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,73% Nombre de votants 23 127 10 209

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril si l'élection présidentielle de 2022 s'était bornée à Aubervilliers, le candidat LFI ayant atteint 59,98% des suffrages dans la commune. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,61% et 0,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total espéré de 63,38% pour le bloc LFI-PS-EELV. Avec 59,98% des votes exprimés, au premier round à Aubervilliers, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la tête du vote lors de la dernière élection suprême. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 16,36%, surclassant Marine Le Pen à 9,1% et Éric Zemmour à 3,69%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler ces équilibres à Aubervilliers au 1er tour. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a chuté tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. À Aubervilliers, l'un des critères déterminants des législatives sera indiscutablement le niveau de participation. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 45,91% des votants de la ville. L'abstention était de 36,54% au premier tour. Lors des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation avait atteint 30,94% au premier tour au niveau d'Aubervilliers, contre une participation de 28,69% au round deux. Ce sont 12 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription qui couvre la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Aubervilliers : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Aubervilliers ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 60,0% des suffrages au premier tour à Aubervilliers, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 16,4% et 9,1% des votes. Les résultats nationaux avaient toutefois contraint les citoyens d'Aubervilliers à se trouver un autre champion pour le second tour. Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en empochant 77,9% des voix face à Marine Le Pen (22,1%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la majorité des voix des administrés de cette ville à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?