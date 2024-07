Résultat des législatives 2024 à la Courneuve : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - La Courneuve : quand les données démographiques façonnent les urnes

À la Courneuve, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 45% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 24,17%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (25,68%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 15 402 euros par an peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 40,29% et d'une population immigrée de 45,64% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,77% à la Courneuve, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.