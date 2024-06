Résultat des législatives à Saint-Denis : premier aperçu des tendances avant les résultats

La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection suprême. Avec 8.29%, c'est un score trop maigre qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Denis au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 61.13% et 16.22% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 79.09% contre 20.91% pour Le Pen au second tour dans la localité.

15:45 - Saint-Denis et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Denis contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans la ville, 44% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 3,55% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 075 euros par an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 38,28% et d'une population étrangère de 30,81% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,95% à Saint-Denis, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.