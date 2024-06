Résultat des législatives à Pantin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Pantin, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Pantin, le binôme Nupes avait en effet réuni 59,04% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 62% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (53,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,15% pour Yannick Jadot, 2,19% pour Fabien Roussel et 1,71% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 20,84% à Pantin début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 69% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Pantin compte parmi les rares zones où le RN na pas gagné de terrain ces dernières années Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des pistes émergent… À Pantin, on peut souligner que le RN n'a pas progressé lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella affichant en effet 9,66% lors du précédent scrutin européen et 9% le 9 juin dernier. Cette situation diffère de ce que l'on a vu avec stupeur au niveau de la France, avec environ huit points de plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:31 - Un cas particulier pour Pantin lors des européennes 2024 Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes, même s'il y a des exceptions... C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Pantin lors des récentes élections des députés européens, avec 35,54% des bulletins. La liste devançait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 20,84% dans la cité. Marie Toussaint terminait troisième, avec 12,62%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Pantin ? C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 53,83% et Emmanuel Macron avec 18,66% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Pantin. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 6,74% des suffrages. Et La cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 16,77% contre 83,23%.

12:32 - Bastien Lachaud (LFI-PS-PC-EELV) en avance lors des dernières législatives à Pantin Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Les législatives 2022 à Pantin ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 6,02% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 59,04% des voix. Sur la commune de Pantin, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:02 - Pantin : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Pantin émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 60 800 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 9 483 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 36 820 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (59,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 15 124 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 113 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,44%, révélant une situation économique tendue. À Pantin, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Participation à Pantin : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Pantin (93500), l'une des clés des législatives 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,2% au premier tour et seulement 45,11% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Pantin ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 66,14% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 74,6% au premier tour, ce qui représentait 20 114 personnes. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite serait notamment susceptible de pousser les électeurs de Pantin à ne pas rester chez eux.