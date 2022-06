Résultat de la législative à Auray : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Auray dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Auray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Auray ? Les mouvements nationaux des dernières semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Auray au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans cette séquence, le RN s'est rapproché des 20%. Or à Auray, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 33,73% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,14%. Arrivaient ensuite, avec 16,93%, Marine Le Pen et enfin, à 7,12%, Yannick Jadot. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Auray demeure l'abstention La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Auray. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Auray. Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,35% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une participation de 79,0% au premier tour, c'est-à-dire 7 990 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Auray, le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 sera un élément clé Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des résultats des scrutins antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 55,79% des inscrits sur les listes électorales d'Auray avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 47,36% pour le deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Auray Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Auray et il reste encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 prétendants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Auray

Les élections législatives 2022 auront lieu à Auray comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Pierre-Léon Luneau Divers centre Franck Jean Marie Vallein Divers droite Alexandre Vellutini Droite souverainiste Rachel Le Bihan Divers Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Malardé Régionaliste Florence Kappeler Reconquête ! Yves Cheère Divers extrême gauche Corinne Brière Ecologistes Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste Joseph Martin Rassemblement National Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sophie Lemoulinier Les Républicains

Législatives 2022 à Auray : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33,7% des votes au premier tour à Auray, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 22,1% et 16,9% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants d'Auray avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 69,5% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 30,5% des votes. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même de remporter la majorité à l'Assemblée au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Auray (Morbihan) seront incités à participer aux législatives comme partout en France.