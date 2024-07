Résultat des législatives 2024 à Étel (56410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va immanquablement donner une des directions de ce second tour. Premier indicateur : l'attelage a glané un peu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 29,39% des bulletins à Étel. Un chiffre en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+3 points). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 41,44% à l'époque.

Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très commenté au niveau local pour cette législative. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Étel ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

Ce résultat du premier tour est immanquablement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Les législatives il y a deux ans à Étel seront aussi favorables, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui obtiendront 35,88% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 2ème circonscription du Morbihan. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Jimmy Pahun (La République en Marche) au sommet localement, avec 58,56%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,44%.

Grâce à 32,67% des votes, Jimmy Pahun (Ensemble !) a pris la pôle position à Étel, dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Jade Beniguel (Front populaire) et Florent de Kersauson (Rassemblement National) avec 29,39% et 28,67% des votants. C'est aussi Jimmy Pahun qui arrivait sur la première marche dans la 2ème circonscription du Morbihan dans son ensemble, avec cette fois 32,14%, devant Florent de Kersauson avec 30,03% et Jade Beniguel avec 25,8%.

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Étel était de 74,24%, dépassant de 13 points celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le taux de participation atteignait effectivement 61,29% des votants d'Étel (56), à comparer avec une participation de 59,77% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h, mieux qu'en 2019.

À Étel, le niveau d'abstention constitue indiscutablement l'un des critères principaux des législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Étel pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 25,76%. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 904 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,16% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,43% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,44% au premier tour. Au second tour, 42,01% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Étel.

Quelle influence la population d'Étel exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 18% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 48,71% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (46,09%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 122 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,15%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (12,35%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 41,89%, comme à Étel, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.