Résultat des législatives 2024 à Plouharnel (56340) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - Le RN a vigoureusement avancé à Plouharnel

Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 16 points ici entre 2022 et 2024. Quel que soit le résultat, un cran de plus sera certainement atteint ce dimanche soir.