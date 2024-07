Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-Quiberon (56510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Pierre-Quiberon, quel candidat vont retenir les électeurs de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a récoltés l'ensemble au niveau du pays, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,49% des bulletins à Saint-Pierre-Quiberon. Une évolution en comparaison des 17,32% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Saint-Pierre-Quiberon ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Pierre-Quiberon ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 13 points dans la municipalité.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Il s'agit dorénavant de déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Lors des dernières législatives à Saint-Pierre-Quiberon, le RN finissait également à la seconde position sur le podium, 18,54% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 36,70% pour Jimmy Pahun (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 66,90%. Jimmy Pahun s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - À Saint-Pierre-Quiberon, les résultats des législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Pour le premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Pierre-Quiberon ont préféré Jimmy Pahun (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a bénéficié de 37,15% des votes. Florent de Kersauson (Rassemblement National) recueillait 31,91%. Enfin, Jade Beniguel (Union de la gauche) glanait 19,49% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jimmy Pahun rassemblant cette fois 32,14%, devant Florent de Kersauson avec 30,03% et Jade Beniguel avec 25,8%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Saint-Pierre-Quiberon : un taux de participation inédit ? Au cours des dernières années, les 2 286 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 23,89% au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Pierre-Quiberon, inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 39,35% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Pierre-Quiberon avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 41,14% lors du scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Saint-Pierre-Quiberon ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement l'abstention. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Pierre-Quiberon était de 23,89%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 21,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,9% au second tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,7% au premier tour et 47,09% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Saint-Pierre-Quiberon ?

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Pierre-Quiberon façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Pierre-Quiberon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 236 habitants répartis dans 3 657 logements, cette commune présente une densité de 276 habitants par km². Ses 234 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 658 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (71,4%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 46,76% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 69,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1272,31 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Saint-Pierre-Quiberon incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.