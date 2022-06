Résultat de la législative à Auxonne : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Auxonne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Auxonne ? Les tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Auxonne ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Auxonne, Marine Le Pen avait pu se hisser à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 31,41% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 26,56%. Arrivaient ensuite, avec 16,13%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,15%, Éric Zemmour. 14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives à Auxonne Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Auxonne ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait notamment capable d'inciter les habitants d'Auxonne à rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 735 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 72,63% étaient allés voter. La participation était de 74,11% au premier tour, c'est-à-dire 3 509 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Auxonne ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 7 694 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 41,81% au premier tour des électeurs d'Auxonne, à comparer avec une participation de 37,28% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Auxonne ? 8 candidats s'opposent dans la seule circonscription d'Auxonne ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures assez bas comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Et les 4735 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 4 bureaux de vote et choisir un favori pour ce premier round.

Résultat des élections législatives 2022 à Auxonne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Auxonne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Côte-d'Or

Tête de liste Liste Mélanie Fortier Rassemblement National Bruno David Divers droite Franck Gaillard Reconquête ! Benoît Bordat Ensemble ! (Majorité présidentielle) Catherine Hervieu Nouvelle union populaire écologique et sociale Adrien Huguet Les Républicains Claire Rocher Divers extrême gauche Amélia Salinas Droite souverainiste

Législatives 2022 à Auxonne : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Auxonne (21130) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31% des votes au premier tour à Auxonne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 27% et 16% des votes. Le choix des électeurs d'Auxonne était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (53% des votes), laissant ainsi 47% des voix à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois.