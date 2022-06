Résultat de la législative à Avion : en direct

12/06/22 17:10

La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Avion. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple susceptible de faire baisser le pourcentage de participation à Avion (62210). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 31,27% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 29,35% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Avion, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 39,1% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,61%, puis Emmanuel Macron à 15,05% et Fabien Roussel à 12,71%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront probablement ces équilibres et donc le résultat des législatives à Avion dimanche. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Avion seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 39% des voix au premier tour à Avion, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien troisième homme de la dernière présidentielle et le fondateur du parti La République En Marche avaient obtenu 23% et 15% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants d'Avion avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 62% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 38% des votes.