Résultat des législatives à Lens : premiers chiffres de l'élection 2024

Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. La commune de Lens s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022 puisque la cheffe de file du parti d'extrême droite s'imposait avec 39,7% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 22,64% et 20,81% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 4,39% des voix. Au 2e tour du scrutin, c'est encore la cheffe de file du Rassemblement national qui l'emportait à Lens avec 57,99%, devant Emmanuel Macron à 42,01%.

11:02 - Lens : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quelle influence les habitants de Lens exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 18,51% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 24,04% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 1931,27 €/mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (23,65%) et le nombre de résidences HLM (40,78% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Lens mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,36% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.