Résultat des législatives à Harnes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel résultat pour à gauche à l'issue de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Lors des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 5,03% à Harnes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 20% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Harnes, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 26,17% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les sondeurs ?

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 8 points à Harnes Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais quelques lignes directrices émergent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 53% à Harnes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Harnes sous le charme de Bardella au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est évocateur. Dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes 2024 à Harnes. L'extrême droite a glané 56,27% des votes, soit 2227 voix, devant Manon Aubry à 9,9% et Valérie Hayer à 8,24%.

14:32 - Harnes avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 47,44% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Harnes. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,98% et Emmanuel Macron troisième avec 17,65%. L'échec était plus fort encore pour Fabien Roussel, avec seulement 4,25% des suffrages pour sa part. La candidate du RN l'avait aussi emporté au second tour avec 65,61%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait un joli démarrage à Harnes. C'est en effet Bruno Clavet qui se classait en pôle position au premier tour avec 45,63% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,74%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,26%.

11:02 - Dynamique électorale à Harnes : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Harnes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 317 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 482 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 306 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (72,27%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 363 personnes (2,96%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1991,64 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,56%, révélant une situation économique précaire. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Harnes affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs de la France.

09:32 - C'est l'heure de voter à Harnes : les législatives débutent À Harnes (62440), l'une des clés des législatives sera à n'en pas douter l'abstention. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 71,98% au second tour, ce qui représentait 6 146 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,94% au premier tour et seulement 41,55% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Harnes ? La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes dues au conflit israélo-palestinien, pourraient en effet augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Harnes.