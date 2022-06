Résultat de la législative à Aÿ-Champagne : en direct

12/06/22 11:05

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel impétrant à l'Assemblée nationale placeront en pole position des résultats des élections législatives les électeurs domiciliés à Aÿ-Champagne à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32.86% des votes au premier tour à Aÿ-Champagne. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.57% et 15.38% des suffrages. Le choix des citoyens d'Aÿ-Champagne était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (53.63% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 46.37% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois.