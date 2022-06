Résultat de la législative à Bagnolet : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bagnolet dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bagnolet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - À Bagnolet, des sondages tout aussi valables ? À Bagnolet, Jean-Luc Mélenchon se hissait à la tête du vote de la dernière élection avec 54,36% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 17,52%. Suivaient, avec 9,07%, Marine Le Pen et enfin, à 5,06%, Yannick Jadot. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute transformer la situation lors des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité a baissé à un trait de la Nupes dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives à Bagnolet ? L'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera immanquablement l'abstention à Bagnolet. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 19 022 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 37,94% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 29,97% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Bagnolet (93170). 11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter aux élections législatives à Bagnolet ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Durant les dernières élections législatives, 64,96% des électeurs de Bagnolet avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 60,18% pour le second round. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tardivement à Bagnolet pour les législatives Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Bagnolet, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 11 candidats qui se présentent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 19022 électeurs de Bagnolet ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 18 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultat des élections législatives 2022 à Bagnolet

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bagnolet comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Tête de liste Liste Hamid Chair Parti radical de gauche Catherine Dehay Ecologistes Marie-Laure Brossier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Aurélie Jochaud Divers extrême gauche Myriam Mehidi Reconquête ! Madina Boucabeille Union des Démocrates et des Indépendants Christel Keiser Divers extrême gauche Jeanne Montagnon Ecologistes Choukri Yonis Divers gauche Karim Yagoubi-Morocho Rassemblement National Alexis Corbière Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Bagnolet : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Bagnolet seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Les habitants de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 54% des votes au premier tour à Bagnolet, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 18% et 9% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été disqualifié, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 80% des votes face à Marine Le Pen (20%).