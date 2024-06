Résultat des législatives aux Lilas : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire pourrait se situer entre 52% et 60% aux Lilas lors de ces législatives La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, aux Lilas, le binôme Nupes avait en effet glané 52,06% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 22,6% aux Lilas. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 25,34% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 11,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,15% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 60% cette fois.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives aux Lilas ? Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette avalanche de scores. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Les sondages d'opinion dessinent des candidats du RN à 30% des votes dans le pays ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que sa marque de 2022. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'approcher de 21% aux Lilas, soit 15 points de plus également que ses 6,36% de 2022 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a grappillé ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Ce qui devrait calmer les conclusions les plus simplistes.

15:31 - Le Rassemblement national battu aux Lilas lors des européennes 2024 Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est historique. Se retourner sur le dernier vote en date semble donc également évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella a buté contre un mur en effet aux européennes sur place. La tête de liste a achevé l'élection loin derrière, avec 10,93%, derrière Manon Aubry avec 25,34% et Raphaël Glucksmann avec 22,6%.

14:32 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans aux Lilas ? La ville des Lilas avait accordé à Marine Le Pen 7,23% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec 41,98% et 24,31% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 83,43% devant Marine Le Pen (16,57%).

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 aux Lilas ? Le score obtenu par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour cette élection législative 2024 localement, comme au niveau national. Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la ville des Lilas, obtenant 6,36% des suffrages sur place, contre 52,06% pour Aurélie Trouvé (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Aurélie Trouvé (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Les données démographiques des Lilas révèlent les tendances électorales A mi-chemin des élections législatives, Les Lilas fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 33,16% de cadres pour 23 469 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 485 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 13 804 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (54,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 3 030 résidents étrangers, représentant 13,02% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 44,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 878,48 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 aux Lilas démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Les Lilas Aux Lilas, l'un des critères importants de ces législatives sera indiscutablement le niveau d'abstention. Les habitants des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 22,9% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 29,53% au deuxième tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,08% au premier tour. Au second tour, 49,58% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives aux Lilas ? Quel député succédera à Aurélie Trouvé dans la 9ème circonscription de la Seine-Saint-Denis ?