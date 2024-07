Résultat des législatives 2024 à Montreuil : les premiers chiffres du 2e tour

@attaque_bloc_precedentes_elections @bloc_participation_euro En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 65,95% au second tour, ce qui représentait 40 113 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Montreuil ?

Élections législatives à Montreuil : un éclairage démographique

En pleine campagne électorale législative, Montreuil est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 27,66% de cadres supérieurs pour 111 455 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 16 222 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 17,2% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 20 950 résidents étrangers, représentant 18,81% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 130 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,85%, révélant une situation économique mitigée. À Montreuil, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.