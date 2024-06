Résultat des législatives à Romainville : premiers chiffres de l'élection 2024

L'élection présidentielle est incontestablement la référence pour jauger une tendance politique locale. Il faut retenir que le RN avait récolté au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Romainville que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La patronne du mouvement avait engrangé 10,48% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 48,37%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 19,45% et Marine Le Pen avec 10,48%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,27% contre 76,73%).

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le RN ratait complètement la première marche à Romainville en 2022, lors des élections du Parlement, avec 8,95% au premier tour, contre 56,54% pour Aurélie Trouvé (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Romainville votant pour la 9ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Aurélie Trouvé (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - Romainville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

À Romainville, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 41% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 15,08%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (56,11%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 6 887 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 18,69% et d'une population immigrée de 25,13% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Romainville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,96% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.