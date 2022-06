Résultat de la législative à Bagnols-en-Forêt : 2e tour en direct

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bagnols-en-Forêt sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bagnols-en-Forêt. En direct 17:22 - À Bagnols-en-Forêt, la candidature Rassemblement National en première position La candidature Rassemblement National a enregistré 36,17% des suffrages le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 24,59% et 17,11% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Bagnols-en-Forêt Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des élections antérieures. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 2354 personnes en âge de voter au sein de la localité, 76,48% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,74% au premier tour, ce qui représentait 1783 personnes. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 41,59% des électeurs à Bagnols-en-Forêt avaient participé au vote. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Bagnols-en-Forêt ! Quelques infos clés pour les législatives 2022 Seuls les candidats qualifiés il y a une semaine sont en course dans la circonscription de Bagnols-en-Forêt ce dimanche 19 juin 2022, pour le second round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants réduit. Les 2354 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce deuxième round.

Résultats des législatives 2022 à Bagnols-en-Forêt - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bagnols-en-Forêt aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Julie Lechanteux Rassemblement National Philippe Michel-Kleisbauer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bagnols-en-Forêt - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bagnols-en-Forêt

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Var

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bagnols-en-Forêt Julie Lechanteux (Ballotage) Rassemblement National 36,10% 36,17% Philippe Michel-Kleisbauer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,28% 24,59% Robert Caraguel Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,09% 17,11% Baptiste Laroche Reconquête ! 10,75% 7,99% Jean-Marc Maurin Les Républicains 6,39% 6,05% Charles Malot Ecologistes 3,00% 2,56% Brigitte Auloy Droite souverainiste 1,81% 1,74% Joël Herve Ecologistes 1,28% 2,15% Rémi Kranzer Divers extrême gauche 0,68% 0,51% Nathalie Hollender Divers extrême droite 0,63% 1,13% Anne Des Accords Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bagnols-en-Forêt Taux de participation 45,37% 41,59% Taux d'abstention 54,63% 58,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24% 0,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,51% Nombre de votants 46 155 989

Le résultat de l' élection législative 2022 à Bagnols-en-Forêt a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Bagnols-en-Forêt, les 2378 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription du Var se sont tournés vers la représentante Rassemblement National. Reste encore à déterminer si les citoyens des 6 autres communes faisant partie de la 5ème circonscription du Var voteront comme ceux de Bagnols-en-Forêt. Le niveau de l'abstention s'élève à 58% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 1 389 non-votants. Julie Lechanteux a enregistré 36% des voix. Elle arrive devant Philippe Michel-Kleisbauer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Robert Caraguel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 25% et 17% des voix.

Législatives 2022 à Bagnols-en-Forêt : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35,45% des voix au premier tour à Bagnols-en-Forêt, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et Éric Zemmour avaient obtenu 21,78% et 12,46% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Bagnols-en-Forêt avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 58,84% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 41,16% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 2 888 habitants de Bagnols-en-Forêt (83) seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ?