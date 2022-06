Résultat de la législative à Bagnols-en-Forêt : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bagnols-en-Forêt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Bagnols-en-Forêt ? Dans les 3 bureaux de vote de Bagnols-en-Forêt, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait enregistré 10,81% des suffrages il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,06% et 1,2% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,26% du côté de la gauche (sans compter les voix Mélenchon). 16:30 - À Bagnols-en-Forêt, des sondages tout aussi parlants ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Bagnols-en-Forêt, Marine Le Pen obtenait la tête du vote avec 35,45% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,78%. Suivaient Éric Zemmour avec 12,46% et Jean-Luc Mélenchon à 10,81%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures boulverseront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives à Bagnols-en-Forêt dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - À Bagnols-en-Forêt, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? À Bagnols-en-Forêt, l'un des facteurs importants de ces législatives sera indiscutablement le niveau d'abstention. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,48% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 75,74% au premier tour, soit 1 783 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? 11:30 - La participation aux législatives à Bagnols-en-Forêt peut-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 44,55% des inscrits sur les listes électorales de Bagnols-en-Forêt avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 41,32% pour le deuxième tour. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les électeurs de Bagnols-en-Forêt ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Les caractéristiques de ces législatives à Bagnols-en-Forêt sont simples : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 11 candidats. Un niveau comparable à celui du reste du pays. Autre point clé: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour contracter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Bagnols-en-Forêt

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bagnols-en-Forêt comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Nathalie Hollender Divers extrême droite Baptiste Laroche Reconquête ! Joël Herve Ecologistes Robert Caraguel Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Marc Maurin Les Républicains Anne Des Accords Divers droite Brigitte Auloy Droite souverainiste Rémi Kranzer Divers extrême gauche Julie Lechanteux Rassemblement National Charles Malot Ecologistes Philippe Michel-Kleisbauer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Bagnols-en-Forêt : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35,45% des voix au premier tour à Bagnols-en-Forêt, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et Éric Zemmour avaient obtenu 21,78% et 12,46% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Bagnols-en-Forêt avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 58,84% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 41,16% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 2 888 habitants de Bagnols-en-Forêt (83) seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ?