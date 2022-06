Résultat des législatives à Baule - Election 2022 (45130) [PUBLIE]

12/06/22 22:29

Résultat des législatives 2022 à Baule

Le résultat des élections législatives 2022 à Baule est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loiret

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Loiret

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Baule. À Baule, les 1629 habitants rattachés à la 1ère circonscription du Loiret ont désigné la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le résultat final de la législative à l'échelle de cette circonscription législative découlera des choix des électeurs des 18 autres communes qui la composent. A l'échelle de la localité, Stéphanie Rist a ainsi engrangé 35% des suffrages. Ghislaine Kounowski (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et François-Valbert Helie (Rassemblement National) captent respectivement 31% et 22% des votes. L'abstention s'établit à 50% des électeurs habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription du Loiret.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Baule Stéphanie Rist Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,49% 34,51% Ghislaine Kounowski Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,67% 31,23% François-Valbert Helie Rassemblement National 15,24% 22,42% Thierry Cousin Union des Démocrates et des Indépendants 12,06% 7,30% Patricia Lequen Reconquête ! 4,41% 2,52% Sabryna Khider Droite souverainiste 1,29% 0,76% Claude Trepka Divers extrême gauche 1,23% 1,26% Dounia Khuwaylid Divers 0,61% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Baule Taux de participation 50,36% 50,28% Taux d'abstention 49,64% 49,72% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 2,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,37% Nombre de votants 39 079 819

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Baule sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Pour la gauche, les 18,6% de Mélenchon à Baule scrutés Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,6% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Baule en avril. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,2% et 2,63% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 25,43% à Baule pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Baule ? La majorité présidentielle a chuté très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des derniers jours rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Baule au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 31,69% des voix à Baule, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait atteint 25,27% des suffrages contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,6% (contre 22%). 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Baule ? À Baule, le niveau d'abstention sera l'un des critères importants des législatives 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 74,59% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 77,04% au premier tour, soit 1 258 personnes. La guerre en Ukraine et ses conséquences en matière énergétique et économique seraient par exemple susceptibles de bénéficier à l'abstention à Baule. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Baule ? Comment ont voté ordinairement les habitants de cette commune lors des élections précédentes ? Durant les législatives de 2017, 59,5% des inscrits sur les listes électorales de Baule avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 49,82% au dernier round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Baule Les éléments de contexte de ces législatives à Baule sont simples : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 8 candidats. Un nombre de prétendants en dessous de celui du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se prononcer. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour favoriser la mobilisation.

Législatives 2022 à Baule : les enjeux