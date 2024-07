Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-le-Blanc : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Jean-le-Blanc, le taux d'abstention constitue indiscutablement l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Saint-Jean-le-Blanc pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 69,73%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,07% au premier tour et 49,96% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Jean-le-Blanc ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 6 129 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,75% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 76,67% au premier tour, ce qui représentait 4 699 personnes.

17:29 - Saint-Jean-le-Blanc et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Jean-le-Blanc est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 26,6% de cadres supérieurs pour 9 379 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 550 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,69%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 683 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,69%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2634,11 € par mois, la ville ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Saint-Jean-le-Blanc, les préoccupations locales se joignent aux défis français.