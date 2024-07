Résultat des législatives 2024 à Olivet : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Olivet : une analyse socio-démographique

Les données démographiques et socio-économiques d'Olivet mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 16,05% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 26,08% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 724 €/an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 8 205 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,71%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,24%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 10,11% à Olivet, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.